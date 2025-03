Passeggio tra le porte, vere o ’finte’

La scuola Barocci è andata in visita a Pennabilli, suggestivo borgo dell’Alta Valmarecchia. La scelta della meta non è stata casuale. Argomento del laboratorio annuale interdisciplinare, infatti, sono i ponti, le porte, i portali intesi in senso reale e metaforico. In questo territorio abbiamo individuato numerosi elementi per noi oggetto di studio. La ricerca è iniziata dall’Orto dei Frutti Dimenticati ideato dalla fantasia del poeta, sceneggiatore Tonino Guerra.

Un giardino che accoglie antichi sapori e alberi, ora non più coltivati. Proprio all’inizio, abbiamo varcato l’Arco delle Favole. Un passaggio dal mondo della realtà al mondo della fantasia, grazie al quale puoi perdere la memoria e ricordare solo il giorno più bello della tua vita.

Poco oltre abbiamo scoperto un’altra porta: la Porticciola delle Lumache, incastonata nella facciata di una cappella costruita con le pietre di chiese scomparse della Valmarecchia; destinata a non essere mai aperta. Abbiamo interpretato le lumache come il simbolo di un tempo che scorre lento, a dispetto della frenesia della vita quotidiana. Proseguendo il percorso, ci ha colpito una porta per il significato dell’iscrizione latina che riproduce: "ostium no hostium", cioè entrata non per il nemico. Un’altra porta osservata è stata quella dell’antico castello di Pennabilli: elemento di difesa a protezione del centro abitato. Infine, molto originale abbiamo trovato il portale della cappella che ospita il dipinto “L’angelo coi baffi”, ispirato ad un racconto di Tonino Guerra.

Nadia Azzolina, Eva Boccalini, Emily Farisello e Nicole Gasparelli classe IA secondaria Barocci