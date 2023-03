Passetti, 100 anni Ha scritto: "Il mio secolo"

Buon compleanno al professor Elio Passetti che oggi compie 100 anni. Nel suo lungo percorso ha ricoperto il ruolo di docente di filosofia all’istituto magistrale "Morselli", di preside della scuola media "Manzoni", entrambi istituti di Pesaro, assumendo, parallelamente, la presidenza della società "Dante Alighieri". In occasione del suo centenario il professor Passetti ha scritto una breve autobiografia dal titolo "Il mio secolo" con "l’intento di offrire ai lettori spunti di riflessione sui prori cento anni di vita, per tutti ancora in fieri". I familiari festeggiano lo straordinario traguardo raggiunto e l’inizio del suo nuovo secolo.