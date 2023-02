"Passi avanti per l’hospice pediatrico"

Prende forma la rete regionale per le cure palliative pediatriche e la terapia del dolore. L’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche ha pubblicato l’avviso pubblico per l’incarico dirigenziale per il centro di riferimento regionale che avrà sede al Salesi di Ancona. "Oltre al centro di riferimento nel capoluogo di regione, la rete per le cure palliative pediatriche – fanno sapere consiglieri regionali della Lega, Luca Serfilippi (foto) e Giorgio Cancellieri, promotori di una mozione sull’argomento – avrà una presenza capillare sul territorio tramite l’hospice pediatrico a Fano e le diramazioni dei reparti ospedalieri di pediatria nelle varie Ast (aziende sanitarie territoriali)". "Si tratta – ha commentato il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - di un atto dovuto, di investimenti adeguati e di un impegno che avevamo assunto: la cura e l’assistenza ai bambini affetti da gravissime patologie, disabilità, malattie metaboliche". "Dopo aver promosso la costituzione della rete per le cure palliative pediatriche nella nostra Regione – aggiungono Serfilippi e Cancellieri – seguiremo passo dopo passo tutti gli step successivi, uno dei quali sarà la costruzione dell’hospice pediatrico a Fano. L’obiettivo è colmare un vuoto nei servizi sanitari per i bambini che soffrono di patologie terminali, i quali sono costretti a spostarsi assieme ai genitori in giro per l’Italia".

an. mar.