Passi di fede: attesi più di mille pellegrini

Si aspettano oltre mille fedeli per la 31esima edizione del pellegrinaggio notturno a piedi dal santuario Mariano di Cartoceto a quello di San Giuseppe in Spicello di San Giorgio di Pesaro, nel Comune di Terre Roveresche. Il primo al termine del quale presiederà la celebrazione dell’Eucarestia il nuovo vescovo di Fano Andrea Andreozzi. L’appuntamento è per la notte tra stasera (venerdì) e domani mattina, con raduno alle 1,30 a Cartoceto e partenza alle 2.

"Sono 17 chilometri, durante i quali pregheremo insieme per la pace e altre importanti intenzioni. E come in ogni edizione parteciperà gente del posto, unita a tante persone che vengono da altre regioni d’Italia – evidenzia Alfio Moschini, responsabile dell’evento –. Un gruppo, ad esempio, ha confermato la sua presenza da Verona, e altri, più o meno numerosi, arriveranno da ulteriori parti dello Stivale. E ci sarà anche la consueta delegazione da Loreto, perché il nostro santuario è gemellato dal 2002 con quello della Santa Casa Lauretana. Per noi è una gioia immensa ospitare tutti e condividere questo importante momento".

"Il percorso – aggiunge Moschini – come di consueto, si snoderà sulle strade principali, per non creare difficoltà ai meno allenati e ai più vecchietti, con passaggio a Calcinelli alle 3 e mezza e a Piagge dopo 2 ore, scortati dai volontari del gruppo di protezione civile CMA di Barchi. Su tragitti diversi, confluiranno verso il santuario di Spicello, anche due altri cortei: uno che partirà alle 4 da Santa Maria delle Grotte di Mondolfo e un altro alle 5 dalla chiesa dello Spirito Santo di Monte Porzio. Per ritrovarci, tutti, alle 7, sul grande prato che fiancheggia il santuario di San Giuseppe".

Dove, ad attendere i fedeli, per la Santa Messa, ci sarà, come detto, monsignor Andrea Andreozzi. "Durante il percorso – riprende il signor Alfio – oltre a pregare perché la giustizia e la pace tornino a rifiorire in tutto il pianeta, pregheremo per la speranza; per la famiglia, che è il primo luogo dove si impara ad amare e a promuovere e ad educare alle vita; per il Creato, la sua salvaguardia, le vittime della’ingiustizia ambientale e climatica; e per il Sinodo, perché ci aiuti all’ascolto reciproco e a formare una Chiesa fonte di vita per la casa comune e per tutti coloro che vi abitano". Per chi volesse ulteriori notizie sul pellegrinaggio è disponibile il numero 328.8864526.

Sandro Franceschetti