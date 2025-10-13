Passo falso Montecchio. Il Trodica vince in dieci

k sport montecchio

1

trodica

2

K SPORT GALLO: Cerretani, Carriero (9’ st Montagna), Camilloni, Dominici, Paglia (21’ st Rivi), Mistura, Torelli (9’ st Notariale), Carta, Broso, Peroni (34’ st Russo), Sollaku. All. Protti

TRODICA: Febbo, Emiliozzi, Gabrielli (36’ st Cirilli), Bellusci, Passalacqua, Misuraca, Cognigni (23’ st Pensalfini), Panichelli (31’ st Tomassini), Spagna (32’ st Chornpyshchuk), Susic, Costa Ferreira (36’ st Marchionni). All. Pollastrelli

Arbitro: Apuzzo di Terni (assistenti: Piccinini di Ancona e Bianchi di Macerata)

Reti: 23’ pt Spagna, 43’ pt Costa Ferreira, 42’ st Sollaku

Note: spettatori 550 circa; ammoniti: Carriero, Misuraca, Passalacqua, Torelli, Pensalfini, Emiliozzi. Espulso Susic nell’intervallo dal campo; corner 3-1; rec.: 2’-5’

Basta un primo tempo giocato da grande squadra al Trodica per espugnare lo Spadoni di Montecchio. Partono forte gli ospiti e già da un minuto Spagna sfugge a Carriero e dalla punizione che ne consegue Costa Ferreira calcia nella barriera e Misuraca dai quindici metri calcia alto. La risposta dei locali arriva dal corner di Carta ma la difesa sventa la minaccia. Poi ancora Montecchio Gallo con Sollaku per pennella in area ma Broso viene anticipato da Passalacqua. Al 23’ doccia fredda per gli uomini di Protti che subiscono il vantaggio ad opera di Spagna che di testa sfrutta un cross di Misuraca allungato da Dominici e fissa lo 0-1. Qualche istante più tardi i locali provano a reagire con Camilloni che scappa sulla fascia sinistra e mette una rasoiata dentro sventata dalla difesa. Poi ancora Trodica con Susic che con il mancino da fuori la mette non lontano dall’incrocio dei pali. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio ospite, Spagna la mette forte in area e Cognigni con il tacco colpisce in porta, Cerretani respinge corto e Costa Ferreira insacca in ribattuta. Nell’intervallo il Trodica resta in dieci per l’espulsione di Susic per una reazione.

Nella ripresa gli uomini di Protti chiudono l’avversario nella propria metà campo ma non riescono ad incidere. La prima vera occasione arriva al ventesimo con Broso che di testa manda fuori un preciso cross del subentrato Notariale. A cinque dalla fine da cross di Sollaku Febbo si salva con difficoltà e dalla respinta Dominici dal limite calcia in porta e Febbo è ancora bravo a respingere. A tre minuti dalla fine Sollaku da fuori accorcia le distanze con un forte tiro sotto la traversa. Nel recupero il Montecchio Gallo nonostante le sostituzioni non riesce ad agguantare il pareggio.