Pasta proteica ai sughi colorati: un occhio alla linea e uno al gusto

La primavera è alle porte, dobbiamo quindi fare un passo indietro. Bisogna cominciare adesso a prepararsi alla prova costume. Dobbiamo farlo da adesso però senza rinunciare al piacere della tavola. Il primo consiglio è quello di diminuire con gli zuccheri, il secondo con i condimenti. Si può avere soddisfazione palatale anche con piccoli accorgimenti, pensando a pranzi performanti come questo. Procuratevi due etti e mezzo di maltagliati selezione "Zero +" Spinosi. E’ una pasta all’uovo ottenuta con farina di legumi (ceci, lenticchie, piselli) ad alto contenuto proteico e adatta a tutte le persone con problemi di celiachia, ma anche a chi sta benissimo, secondo un progetto sviluppato in collaborazione con il professor Fabrizio Angelini e con Sinseb. Cuocete questa pasta dalla consistenza cremosa in acqua bollente, ma per pochi minuti, stando attenti a non scuocerla e anzi scolandola prima della fine cottura. A questo punto tuffatela in una pentola dove nel frattempo avrete preparato un sugo che finirà di cuocere con la pasta. Fate il sugo così: saltate un pò’ di porro tagliato a rondelle in un sorso di vino bianco, evitando il soffritto, assieme verdura di stagione. In questo periodo potete preferire foglie di verza tagliate finemente, a cui potete unire una salsiccia sbriciolata che però avrete cotto in un altra pentola e opportunamente sgrassata. Finite la cottura con un filo di olio extravergine di oliva e con l’aggiunta di olive marinate, possibilmente leccino locale. Infine, una volta spento il fornello, una spolverata di parmigiano oppure di pecorino romano o di Amatrice e qualche petalo di timo profumato. Una variante è un sugo di legumi che potete fare velocemente, scottando scalogno e vino bianco e quindi aggiungendo piselli, ceci e fagioli lessati (se non avete tempo benissimo quelli dei barattoli), olio extravergine e parmigiano. Una terza variante è marinara: sugo di filetti di sogliola e capperi (aglio e vino bianco in padella, quindi olio extravergine) finendo di cuocere la pasta in pentola. Ideale per chi fa sport e tiene alla linea.

d. e.