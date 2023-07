Pastasciutta antifascista Il “rito“ si ripete oggi anche a Miniera

A Miniera di Urbino si celebra oggi l’ottantesimo anniversario della “Pastasciutta antifascista“, l’iniziativa ideata nel 1943 dai fratelli Cervi a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. L’evento è organizzato dallo staff della Festa della Pace di Miniera, nella piazzetta di via Molino Belluzzi, a partire dalle 19, con una cena seguita dalla proiezione del film “I sette fratelli Cervi“ del 1967, diretto da Gianni Puccini, con Gian Maria Volonté e Lisa Gastoni (per ulteriori informazioni contattare Gabriele Damia Paciarini coordinatore del circolo Pd, al 3471625263).

La Pastasciutta antifascista nacque quando, il 25 luglio 1943, Benito Mussolini fu destituito e arrestato in seguito alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo. Sebbene sapessero che la guerra non fosse conclusa, per festeggiare la fine del governo fascista dopo 21 anni, i fratelli Cervi, tutti membri attivi della Resistenza, presero a credito burro e formaggio dal caseificio e prepararono chili e chili di pasta, portandola in piazza per distribuirla alla gente del paese.

n. p.