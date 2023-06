Pasticcio Centinarola, nel Pd volano gli stracci

di Anna Marchetti

"Da ora in poi ogni consiglio comunale potrebbe essere l’ultimo, purtroppo navighiamo a vista e se andiamo avanti così la sconfitta alle prossime comunali è certa". Enrico Nicolelli esponente di quella parte del Pd (Futuro democratico) che nel consiglio comunale di martedì sera ha votato a favore della variante di Centinarola (centro commerciale e l’ampliamento della scuola a carico dell’imprenditore) se la prende con i colleghi di maggioranza che hanno contribuito a bocciarla (Giacomoni e Lucioli del Pd-IDem e Luzi di In Comune), ma anche con il sindaco Massimo Seri. "Con quella parte della maggioranza– commenta Nicoilelli – non c’è dialogo, il sindaco avrebbe tanti modi per intervenire, dalla sostituzione degli assessori al cambio delle deleghe".

"Quello del sindaco – si limita a commentare Seri – è un mestiere complesso" per poi aggiungere sulla maggioranza: "Ad essere diviso a metà è il gruppo del Pd, gli altri consiglieri si sono dimostrati compatti". " I problemi in consiglio sono creati sempre dai soliti consiglieri Pd – aggiunge Nicolelli – con l’appoggio di Mascarin sponsorizzato da Minardi". Anche per il collega Enrico Fumante Pd-Futuro Democratico "è evidente la sintonia tra Minardi e Mascarin nonostante la loro diversa origine politica. La decisione di martedì sera danneggia soprattutto i cittadini di Centinarola, privati di una scuola e di una palestra".

Secondo la capogruppo del Partito democratico, Agnese Giacomoni (IDem che ha vinto il congresso), la realizzazione di una scuola non si può legare a quella di un centro commerciale. "La nostra - afferma – è stata una battaglia coraggiosa e di dignità perché le scuole sono strutture prioritarie che hanno un valore assoluto tanto più a Fano che si vanta di essere attenta ai bisogni dei più piccoli"

Scatenata l’opposizione. Forza Italia, attraverso Enzo Di Tommaso, parla di una giunta "che tira a campare per chiudere la legislatura, con il sindaco Seri che sta tentando di tenere insieme dei cocci rotti". "La sfiducia della maggioranza dei consiglieri – incalza Loretta Manocchi di Fd’I – imporrebbe al sindaco di rassegnare le dimissioni per tornare al voto, se come dice, vuole rimanere con la schiena diritta e guardare al bene della città".

"Una maggioranza – aggiunge il segretario della Lega Alessandro Brandoni – che nonostante l’ennesima batosta continua a rimanere incollata alla poltrona. Centinarola deve avere la sua scuola, i fondi per farla ci sono sempre stati". Stefano Pollegioni di Udc invita il sindaco "a dimettersi" e si chiede "cosa farà l’imprenditore che ha investito su quella variante". Per M5S "il consiglio comunale ha bocciato la costruzione di un grande supermercato compensata dal contentino dell’ampliamento della scuola del quartiere, come se l’istruzione fosse una merce di scambio". Per Mazzanti, Panaroni e Fontana "a Fano la grande distribuzione ha superato i livelli di saturazione, penalizzando il piccolo commercio di vicinato, nel centro storico e nei quartieri. Occorre che nel nuovo Prg si faccia un serio ragionamento sulle superfici commerciali che vengono mantenute o previste ex novo: pensiamo solo a Gimarra, via IV novembre, Forcolo e Cuccurano".