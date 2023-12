’Patenta’ per sempre. Anche sportivi e vip per l’ultimo saluto

Le esequie e il funerale di Luigi Pieri, "Patenta" in vita e adesso anche per l’eternità, si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Fabiano di Villa Ceccolini, a metà strada fra la città e la campagna. Avrebbero potuto farli anche in piena campagna o in cima al colle di Ginestreto e la chiesa sarebbe comunque stata gremita di gente come lo era ieri pomeriggio, con le macchine parcheggiate su e giù per la provinciale come se fosse un appuntamento da non mancare. Come se da salutare ci fosse un giovanotto rapito dalla morte e non un vecchio signore di oltre novant’anni col quale la morte ha dovuto lottare a lungo per strapparlo all’affetto dei suoi familiari, all’amicizia lunga e salda di molti e al suo lavoro lungo una vita e che quella vita ha riempito assieme alla famiglia.

Gente fino a fuori della chiesa, "Patenta" è sempre stato un nome dalla lunga eco di campagna in campagna. Ad accogliere la bara di Gigi all’ingresso in chiesa le note famose del "Sogno d’amore" di Liszt, gente di città, gente di campagna, che grazie a Dio esiste ancora, clienti, amici, c’erano, ad esempio per tutti, la famiglia Scavolini, Magnifico per la Vuelle, per la Vis il capitano Tonucci. Il corpo sarà cremato e riposerà accanto alla moglie Rosella nel vicino cimitero di Montelabbate: Gigi l’aveva promesso alla moglie che aveva paura di restare sola, lei, l’altra metà del cielo di quel piccolo mondo che era "da Patenta", fresca ombra ristoratrice lungo la strada un tempo polverosa per Montelabbate.

f.b.