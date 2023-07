Patentino per la raccolta funghi Maletti: "Riscriviamo l’esame"

"Il Consigliere regionale Giacomo Rossi afferma che la Regione Marche ha sempre rilasciato patentini per la raccolta funghi, organizzato corsi e non ci siano mai state interruzioni nel servizio. Non so dove abbia trovato questi dati perché per ottenere il permesso di raccolta funghi, prima del 31 dicembre 2012, era obbligatorio presenziare a un corso apposito e gratuito organizzato dalle Province o dalle Comunità montane. L’ultimo corso organizzato dalla Provincia di Pesaro è stato nel lontano autunno del 2019, così pure a Fano, Marotta, Ancona, Jesi, Macerata, poi più nulla". Così Marco Maletti, presidente del gruppo micologico Bresadola che si chiede "come si fa ad affermare che la Regione abbia sempre continuato a rilasciare patentini per la raccolta funghi ai nostri cittadini? Forse ciò è valido per i residenti fuori regione i cui amministratori, al contrario delle Marche, hanno continuato a organizzare corsi. Ancora: Rossi, afferma che nel 2023 ne siano stati organizzati. È vero, però i corsi a cui si riferisce non sono abilitativi organizzati dalla Regione, ma sono organizzati e gestiti dai Gruppi micologici come attività istituzionale di queste associazioni e non hanno alcun titolo per il conseguimento del tesserino per la raccolta funghi, il quale si ottiene solo al superamento di un esame, indipendentemente dalla partecipazione ai corsi. A Pesaro il primo esame è previsto per il 17 luglio. Quindi, nonostante quello che afferma Rossi, c’è stato un colpevole vuoto amministrativo che va dall’autunno 2019 al 17 luglio 2023. Il consigliere regionale dice di aver avuto un incontro con le associazioni micologiche per organizzare il tipo di esame e altro però, purtroppo, tutte le osservazioni fatte dai micologi del C.A.M.M. sono cadute nel vuoto e ora ci troviamo con un programma indefinito, con domande spesso inutili o assurde, redatte da gente non certo competente, che possono trarre in inganno i candidati e che andrebbero riscritte in toto. Rossi afferma che la vecchia legge non sia stata abolita ma solo riformata, io so solo che dall’1 gennaio 2023 la legge che regola la raccolta funghi a cui fare riferimento è la n. 78 del 26 luglio 2022, non la n. 17 del 25 giugno 2001. Poi, che questa sia un semplice aggiornamento o una sostituzione della vecchia legge, non mi riguarda. Infine, Rossi mi invita a un confronto costruttivo sui problemi sorti: forse non ricorda che il 26 novembre 2022, a Cagli, durante la presentazione della nuova legge regionale, non potendo discuterne il loco, gli ho lasciato personalmente un foglio scritto con le mie osservazioni e mi disse che a breve mi avrebbe contattato per un incontro nel suo ufficio di Pesaro per discuterne. Sono ancora in attesa. Io e il mio gruppo siamo sempre disponibili a rivedere le domane d’esame, adeguandole allo scopo che devono raggiungere, ed eventualmente possiamo anche scrivere un testo adeguato"