Patrono e kermesse dei brutti a Piobbico: premi agli studenti

Oggi a Piobbico, in occasione della festa patronale di Santa Maria in val d’Abisso, alle ore 17, presso la sala del consiglio comunale, si terrà la cerimonia di assegnazione dei premi della Associazione Culturale Francesco Tarducci: "Adele e Delio Bischi" e "Francesco Bonatti". Verranno assegnate anche le borse di studio Paola e Giancarlo Mochi a studenti meritevoli che sono usciti quest’anno dalla locale scuola media. Da ieri sono partiti i festeggiamenti del patrono di Piobbico e in piazza sant’Antonio c’è stato il concerto della banda cittadina. Oggi dalle ore 10, si terrà la tradizionale processione delle Rocche e per l’occasione ritorneranno in paese tante persone che nel tempo si sono trasferite fuori Piobbico. Domani sera cantine aperte nel borgo storico e domenica sagra del polentone alla carbonara ed elezione del Presidente dei brutti. Un fine settimana da non perdere.