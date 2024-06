Patto contro Gambini. Scaramucci e Crespini, l’alleanza è ufficiale: "Al lavoro per vincere"

L’apparentamento è fatto. Siglato e strutturato e "da subito si inizia a lavorare per vincere". Domenica 23 e lunedì 24 a Urbino si tornerà alle urne per eleggere il candidato sindaco e Maria Francesca Crespini con la sua lista Futura ha scelto di appoggiare il progetto della coalizione "La città che verrà" guidata da Federico Scaramucci che ha portato a casa un 45% di consensi e spera di poter contare anche sul 7% di Crespini. A fare da legante i punti in comune.

"In campagna elettorale abbiamo potuto ascoltare quotidianamente i problemi e la voglia di cambiamento dei nostri concittadini, quindi ci siamo trovati d’accordo nell’integrare i nostri programmi per rilanciare la città. Il nostro è un patto serio fondato sull’entusiasmo e sul lavoro di due staff, liste civiche e partiti che hanno sincero interesse a migliorare le cose - ha rimarcato ieri pomeriggio in conferenza stampa Federico Scaramucci -. Il nostro progetto che già nei primi 100 giorni darà una svolta all’impostazione delle politiche in città. Il diritto alla salute arranca e i giovani se ne vanno dalla città che non gli offre possibilità. Il Comune non investe sui legami che gli darebbero immediatamente ricchezza, come con l’Università".

"La nostra coalizione – prosegue Maria Francesca Crespini – e la lista civica città Futura portano già nel loro nome questo slancio. L’obiettivo è dunque far tornare a splendere Urbino, un fine molto alto che merita un patto e un’agenda dettagliati. Sanità pubblica e di qualità, rottura dell’isolamento della città, amministrazione condivisa e partecipata, numerosi incentivi per i giovani cittadini e il ritorno del turismo come motore primo dell’economia e delle risorse urbinati".

Maria Francesca Crespini ha scelto, come accadde dieci anni fa, di sposare un progetto cercando di convogliare i suoi voti. Lei in questi mesi ha rimarcato la sua posizione di lista civica nonostante abbia scelto una coalizione orientata verso il centro sinistra e dopo che Gambini ha detto no all’idea di alleanze: "Lui non mi ha voluta. Con Federico c’è affinità nei programmi e nelle visione e già lo si capisce dai nomi: noi ’Futura’ e lui ’La città che verrà’ - spiega Crespini -. Io non ho chiesto nulla e lui non mi ha offerto niente. Sarò la garante della governabilità della città. Se avessimo avuto 6mila voti anziché 617 avremmo fatto una lista completamente civica. I nostri consensi non sono pochi, la differenza con le preferenze avute dai partiti di centro destra sono meno di 100. Il risultato è straordinario e capitalizzeremo i nostri voti per portare il civismo all’interno delle istituzioni".

"Con Scaramucci – prosegue la Crespini – abbiamo fatto un patto programmatico, parlando di politica, di progetti, giovani e condivisione con i cittadini. Adesso non ci rimane che chiedere un’ultima volta la fiducia degli urbinati per portarlo avanti. Il vecchio sindaco - conclude Crespini - chiede agli urbinati di fare la storia, lo rassicuriamo: lui è già storia, ma una vecchia storia. La città si può cambiare solo con nuove idee e insieme".