Patto fra 12 Comuni Così rivivono le piazze

Da un palco a tanti palchi, da una città a una miriade di borghi: Urbino Teatro Urbano passa per la quarta volta il testimone al Festival #Piazze. La rassegna estiva che inizia il 13 luglio e termina a settembre è stata presentata ieri dagli organizzatori del Centro Teatrale Universitario Cesare Questa assieme ad alcuni rappresentanti dei dodici comuni in cui saranno collocati i diciassette spettacoli in cartellone. Si parte giovedì prossimo da Piobbico alle ore 21 con Kalinka, uno spettacolo di teatro-circo della compagnia Nando e Maila: i due protagonisti intrecciano gag, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie per condurre gli spettatori in un viaggio fantastico nei personaggi del grande Circo. Seguiranno poi appuntamenti nei comuni di Urbino, Sassocorvaro Auditore, Montecalvo in Foglia, Acqualagna, Mondavio, Sant’Angelo in Vado, Petriano, Carpegna, Isola del Piano, Fossombrone e Lunano. "L’affezione del pubblico dopo solo tre edizioni ci lusinga – ha detto il direttore artistico Michele Pagliaroni – e anche quest’anno le proposte sono di qualità, e frutto di un lavoro continuo e dell’esperienza maturata". Il 20 luglio sarà Pieve di Cagna di Urbino ad ospitare ‘I Gemelli’, un capolavoro del teatro degli equivoci tratto da I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni e I Menecmi di Plauto, che verrà replicato anche ad Acqualagna, Montecalvo e Mercatale di Sassocorvaro. Lunano, Carpegna e Mondavio ospiteranno invece in agosto i Musicomici con ‘Attacchi di Swing’, un viaggio incalzante alla scoperta di personaggi degli stili musicali più vari. L’urbinate Matthias Martelli sarà il 23 agosto a Sassocorvaro con la giullarata di Dario Fo ‘La fame dello Zanni’. Ma non mancheranno spettacoli anche al monastero di Montebello (Isola del Piano), a Trasanni e Schieti di Urbino, a Sant’Angelo in Vado, ad Auditore, per delle piazze più vive che mai.

Gio. Vol.