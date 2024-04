Patto Fratte Rosa-Grottaglie per la ceramica

Importante passo in avanti della Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso di Fratte Rosa, che ieri pomeriggio ha siglato un accordo di collaborazione con l’analoga Comunità di Grottaglie, rinomata città della ceramica in provincia di Taranto, che conta 30mila abitanti. A sottoscrivere il ‘patto’ sono stati i rispettivi ‘portavoce’: Giovanna Baldelli per quella cesanese e Franco Peluso per quella pugliese.

Presenti il sindaco di Fratte Alessandro Avaltroni e il presidente Slow Food Marche Vincenzo Maidani. Quelle di Fratte Rosa (nata un anno fa) e Grottaglie sono le uniche due Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso presenti in Italia e il loro fine è quello di creare e sviluppare una sinergia tra cibo e ceramica, che unisce i maestri della terracotta con chef, ristoranti, strutture ricettive, panettieri, cantine, osterie, produttori di formaggi, di miele e altre specialità. Con questi ultimi che utilizzano e utilizzeranno sempre di più gli oggetti di ceramica nelle loro attività: il ristoratore per cuocere o servire certe pietanze, le cantine per offrire il vino, le strutture ricettive per determinate degustazioni e via dicendo. Già oggi la Comunità di Fratte Rosa coinvolge quasi 50 professionisti, tra i quali, accanto ai 4 maestri della terracotta del paese, figurano ristoratori e artigiani dell’enogastronomia della vallata del Cesano e dell’intera provincia di Pesaro e Urbino. E ora, con questo accordo di collaborazione con Grottaglie per la piccola Fratte Rosa (meno di 900 anime) si aprono nuove opportunità, a partire dalla valorizzazione dei suoi piccoli produttori. Tra gli obiettivi strategici del ‘patto’ c’è la promozione dell’uso della ceramica tra le famiglie, i giovani, i cuochi, le attività ricettive, le scuole alberghiere e le istituzioni pubbliche e private".

"E’ davvero un accordo rilevante, una spinta propositiva – ha commentato Giovanna Baldelli -. La nostra Comunità opera già in modo efficace attraverso la collaborazione con varie realtà del territorio e adesso avremo ulteriori strade da percorrere, per creare attività esperienziali e, soprattutto, economia, attraverso la reintroduzione, in vari ambiti, dei manufatti utili alla cottura, raccolta e conservazione dei cibi. L’auspicio – ha terminato – è che anche i giovani possano approcciare il nostro mestiere e crearsi un’attività bella e gratificante".

Sandro Franceschetti