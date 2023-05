Patto marineria-cuochi Pesce a miglio zero domani da "Goodies"

"Fano gastronomica pesce a miglio zero", voluto dal Comune di Fano per collegare la marineria alla ristorazione, si ferma domani alle 20 al ristorante "Goodies" di Alessandro Verna che dice: "Ci piace molto questo progetto che offre anche una diversificazione della cucina di mare, dalla più tradizionale alla più innovativa. Il Comune ha fatto benissimo a creare questa rete che valorizza il pescato locale. Parteciperemo sempre entusiasti a iniziative così". Tra i piatti della serata, l’acciuga dell’Adriatico agli agrumi su bruschetta di grano duro Pandiffrà, cipolla di Suasa arrosto e fiocchi di burro, il rosciolo panato al basilico e pinoli con le melanzane del proprio orto alla parmigiana. Quindi piatti della tradizione come i passatelli in zuppetta di pescato locale e il “fegatello” di palombo con crema di piselli e insalatina di asparagi e Casciotta di Urbino Dop. Quattro vini in degustazione dalla cantina Guerrieri: Rosa dei venti Marche rosato Igt, Guerriero Bianco Marche Bianco Igt, Guerriero del mare Marche Bianco Igt Guerrieri, Spumante Extra Dry (info: 0721 840080).