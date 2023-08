Patto tassisti e diabetici Sulle corse il 30% di sconto

Prima di tutto segnatevi questo numero: 351 7970951, perché da oggi chiunque sia affetto da diabete e tesserato all’associazione Diabetici di Pesaro potrà usufruire di una scontistica, su taxi, sulle tratte finalizzate a visite mediche o di controllo verso i centri ospedalieri di interesse. È la nuova iniziativa che vede una stretta collaborazione tra i tassisti pesaresi e l’associazione Diabetici di Pesaro, capeggiata da Paolo Muratori, e che applicherà il 30% di sconto ai passeggeri che utilizzeranno il servizio, mentre di 8 euro sarà il costo fisso delle tratte dal centro di Pesaro all’ospedale di Muraglia. L’idea, nata dalla mente di Gabriel Stancu, tassista da 10 anni, prende forma 8 mesi fa quando un incontro casuale lo mette in contatto Paolo Muratori: "Ho sempre pensato di fare qualcosa per la comunità, ma portare a termine una cosa così grande da soli è praticamente impossibile – dice Stancu -, grazie alla collaborazione con Muratori e alla partecipazione dei miei colleghi tassisti siamo riusciti ad avviare questo servizio che cerca di aiutare chi ne ha bisogno". Contento e fiero anche Muratori, presidente Diabetici di Pesaro, che ha avviato un incontro con il dottor Antonio Draisci, direttore del Dipartimento Salute Marche, per "riconoscere il ruolo della divisione diabetologica marchigiana ‘Atdm Marche’ (Federazione regionale associazioni diabetici marchigiani) ed è un vanto per noi. Fino adesso eravamo gli eterni sconosciuti, mentre ora rappresentiamo 90mila diabetici nelle Marche, di cui 10mila solo a Pesaro". Per l’iniziativa saranno dispiegati i 24 taxi presenti in città, per prenotare una corsa basterà contattare il numero convenzionato (351 7970951) o l’email: [email protected].

"Ora puntiamo ad allargare il raggio di intervento – continua Stancu -. Siamo aperti ad accogliere anche altre associazioni che siano interessate a collaborare con noi". Il Comune, intanto, prosegue con il trasporto dializzati e a settembre partirà anche il servizio di ‘Trasporto sociale leggero’ che "assisterà l’anziano, per esempio, che deve andare a fare le analisi", continua l’assessore Luca Pandofi. Nel mentre, il Csv (Centro servizi per il volontariato) della provincia "continua a sostenere tutte le attività delle associazioni di volontariato, come questa presentata oggi - conclude Thomas Nobili, presidente Csv provinciale – puntando, in futuro, a rendere il servizio completamente gratuito".

Giorgia Monticelli