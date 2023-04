Patto tra sindaci: "Uniti per vincere" Intanto all’ex Aquater è tutto pronto

di Sandro Franceschetti

Prima l’indicazione di un percorso e di precise rivendicazioni da parte di tutti i sindaci: fare squadra, collaborare tra comuni; per avere anche più peso specifico nel richiedere opportunità analoghe a quelle di altri territori. E poi una notizia estremamente importante: il polo scientifico agrotecnologico nell’area ex Aquater sarà operativo entro il prossimo autunno. Sono alcuni degli aspetti da evidenziare di ‘Buono di sera’, la partecipata cena di beneficenza (che consentirà di destinare all’ospedale di Pergola due apparecchiature per un valore di 5mila euro, una per il reparto di riabilitazione e l’altra per il 118) tenutasi venerdì al ristorante Giardino di San Lorenzo in Campo; che la famiglia Biagiali, titolare della struttura, ha voluto arricchire creando un’occasione di incontro e di confronto tra amministratori, imprenditori e terzo settore. Per discutere delle prospettive economiche e sociali di una vallata che, soprattutto nella parte alta, si è sentita spesso ai margini e che nel settembre scorso ha dovuto vivere anche il dramma dell’alluvione.

Un evento tragico, ricordato ad inizio serata con un minuto di silenzio per Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni di San Lorenzo ucciso dalla ferocia dell’acqua, di tutte le altre 11 vittime e della donna ancora dispersa. I sindaci presenti, trovatisi in perfetta sintonia sulle strategie da mettere in campo e sulle necessità dei loro territori, sono stati quello di casa Davide Dellonti e quelli di Pergola, Serra Sant’Abbondio e Frontone, rispettivamente Simona Guidarelli, Ludovico Caverni e Daniele Tagnani. "Potremo vincere le prossime sfide, specie quelle legate al Pnrr – ha esordito Guidarelli –, solo se riusciremo a lavorare in rete come territorio". "Una strada da percorrere – ha aggiunto Caverni, dopo aver ricordato i tanti danni subiti dalle aziende – è quella di chiedere con forza, insieme, l’istituzione di una Zes, zona economica speciale. Quello che ci è caduto addosso il 15 settembre è stato un autentico bombardamento".

"Non vogliamo sussidi, ma pari opportunità – ha tuonato Tagnani -, che devono tradursi in strade degne di questo nome e servizi. I borghi non siano presepi, ma realtà vive tutto l’anno. L’ospedale di Pergola teniamocelo stretto, perché è un baluardo imprescindibile". "Per far rimanere i giovani in questi territori – ha sottolineato Dellonti – serve un gioco di squadra che ci dia più forza per ottenere una viabilità decente, lavoro e servizi, a partire da un adeguato numero di medici di base, pediatri di libera scelte e guardie mediche attive".

Dopodiché ha rivelato una notizia molto positiva: "Fra circa 30 giorni dovrebbe arrivare l’autorizzazione da parte del Suap per il polo scientifico agrotecnologico ‘Ergeva’ di Enereco e da lì, trascorsi 6 mesi, necessari per approntare l’impiantistica, potranno prendere il via il laboratorio di coltivazione di microalghe, l’agrivoltaico di 5 ettari e la lavorazione agricola degli ulteriori 18 ettari dell’area". Alla serata hanno partecipato anche Gianluca Carrabs, il direttore dell’Atim Marco Bruschini, la presidente di Aspecc Renata Roia, la presidente del Lions Club Valeria Bartocci e, in collegamento web, l’onorevole Mirco Carloni.

Inserita nell’ambito del bando regionale ‘Dalla vigna alla tavola’, la cena ha consentito anche di celebrare un connubio straordinario tra i piatti del Giardino e i vini di tre cantine selezionate all’interno dell’area colpita dall’alluvione: Villa Ligi di Pergola, Terracruda di Fratte Rosa e Venturi di Castelleone di Suasa. Eccellenze che vanno sostenute nell’ambito di una strategia di promozione unitaria del territorio.