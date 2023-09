"Paul Critchley a Pesaro: la mostra all'Alexander Palace"

Oggi alle 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, è prevista l’inaugurazione della personale di Paul Critchley (ingresso libero, sempre visitabile fino al 13 ottobre). Paul Critchley è nato a Rainford in Inghilterra nel 1960. Nel 1982, tre anni dopo aver finito la scuola di Belle Arti, decide che il miglior corso post lauream sarebbe stato vivere al di fuori del mondo accademico e andare in un posto dove non parlasse la lingua e così si trasferisce a Berlino Ovest. Lavora in un bar al servizio delle guardie carcerarie di Rudolf Hess, dedicando tempo alla sua passione per la pittura. Negli anni successivi si trasferisce in Francia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Russia e ora, da 15 anni, a Farindola in Abruzzo. Paul ha utilizzato per la prima volta una tela di forma irregolare nel 1978, per aumentare l’illusione dello spazio e dirigere l’attenzione dello spettatore verso la storia che viene rappresentata. Ha partecipato a 35 mostre individuali, 75 ere d’arte e 195 mostre collettive tra cui la 57a Biennale di Venezia a Palazzo Mora nel 2017.