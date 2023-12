Paura a Belforte. Fuga di gas e strada chiusa

Dovevano posare i cavi per la fibra ottica ma hanno tranciato un’importante arteria della distribuzione del gas, lasciandone senza 250 famiglie. Così ieri mattina a Belforte si è resa necessaria la chiusura della circolazione sulla strada vicina alla rottura e l’interruzione dell’erogazione del gas. A essere tranciata è stata infatti una tubatura di media pressione da 10 centimetri di diametro in località Molino, tra Belforte e Piandimeleto, all’altezza dell’azienda Monaldi 2, e l’odore di gas era ben percepibile nell’abitato di Belforte. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori di Marche Multiservizi che, assieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, hanno avviato le procedure per interrompere l’erogazione di gas e per chiudere i contatori coinvolti, circa 250 utenze, così da garantire la sicurezza dei residenti. Sul campo, nelle operazioni di chiusura dei contatori, di scavo e di riparazione della rottura, sono stati impegnati una decina di addetti. I lavori sono continuati per tutta la giornata di ieri e soltanto una volta terminata la sistemazione della tubatura si potrà procedere alla reimmissione del gas nella conduttura. Gli addetti alla manutenzione hanno lavorato con l’obiettivo di ripristinare il servizio in giornata. A causa dei lavori di scavo è stata anche chiusa per molte ore la strada provinciale Fogliense, deviando il traffico in direzione San Sisto e Carpegna oppure lungo la provinciale per Sant’Angelo in Vado. Questa chiusura ha creato forti disagi per le aziende del distretto industriale di Belforte. In serata è stato adottato un senso di marcia alternato.

Andrea Angelini