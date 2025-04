Paura a Gabicce Mare. Il fuoco e poi un boato. Due camper distrutti dall’incendio

Tragedia sfiorata, ieri a Gabicce Mare. Intorno alle 10,30 un boato si è levato dal centro, facendosi sentire in tutta la cittadina, nel raggio di un chilometro. Erano da poco terminate le celebrazioni per la Liberazione nella piazza del municipio, quando nel piano superiore del parcheggio del piazzale del Turismo in viale della Vittoria un camper ha preso fuoco. Subito dopo l’accensione delle fiamme, è avvenuta l’esplosione. L’incendio poi, a causa anche del forte vento, si è immediatamente propagato e ha attaccato, a partire dalla fiancata, un altro camper che si trovava parcheggiato al suo fianco. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e le fiamme non si sono dirette verso il bosco sulla collina che domina il parcheggio. Al momento dell’esplosione nessuno si trovava all’interno dei mezzi e anche il parcheggio, nonostante la giornata di festa, era semideserto. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Cattolica e di Pesaro ha consentito di spegnere rapidamente l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della polizia locale. Il fragore violento e la colonna di fumo che si è levata dal piazzale hanno però causato apprensione e spavento in coloro che stavano passeggiando nel centro cittadino e hanno fatto correre sul posto anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale che si trovavano ancora nella piazza del municipio, al termine della celebrazione del 25 aprile.

"Abbiamo sentito un fragore violento e poi abbiamo visto il fumo salire – racconta il vicesindaco Matteo Sanchioni – . Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Visto anche il forte vento, le conseguenze avrebbero potuto essere anche peggiori. Ringraziamo pertanto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che sono intervenute". Restano al vaglio le cause dell’incidente: fra le ipotesi più accreditate quella di un cortocircuito elettrico avvenuto all’interno del camper.

Beatrice Grasselli