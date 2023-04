Paura ad Apecchio per un 14enne

Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso ieri pomeriggio attorno alle ore 17,15 dall’eliambulanza a seguito di contusioni varie per la caduta dalla bicicletta. Il quattordicenne in sella alla propria bici mentre stava divertendosi al Parco delle Acque Minerali è caduto riportando delle contusioni alla parte anteriore del corpo. Allertato subito dagli altri ragazzini il 118 sul posto accorrevano le ambulanze dell’Avis Soccorso di Apecchio e quella con il medico a bordo. Poco dopo è atterrata anche l’eliambulanza che ha portato il ragazzino all’ospedale Torrette di Ancona per gli accertamenti di rito.

Da quanto si è appreso, non c’erano apprensioni particolari sul suo stato di salute e in breve tempo potrà tornare a casa consapevole di aver corso un rischio anche per andare in bici