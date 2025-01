Paura al sottopasso a Pesaro: “Io, aggredito mentre ero in bici”

Pesaro, 3 gennaio 2025 – E’ l’una del mattino del primo gennaio. Stefano Grazioli, ha appena concluso il servizio per la cena dell’ultimo giorno dell’anno. E’ in sella alla sua bicicletta e sta pedalando verso casa, in direzione parco Miralfiore. Arrivato nella zona della stazione delle corriere, imbocca il nuovo sottopasso all’altezza della chiesa dei Cappuccini, ma a un certo punto viene fermato da qualcuno: “Una volta presa la discesa del sottopasso – racconta Stefano – a metà della salitella vedo tre giovani extracomunitari. Il primo appoggiato alla mia destra, gli altri dall’altra parte. Uno di loro mi dice: “Dammi un euro“.

Io rispondo che non gli do niente. Allora lui insiste urlando e intimandomi di dargli quello che mi aveva chiesto. Io d’istinto do un colpo di pedale, ma uno mi afferrano il portapacchi della bicicletta e la strattona. Mi volto e gli dico: “Ma cosa stai facendo!“. Allora lui molla la presa e io accelero. A quel punto il gruppo comincia a inseguirmi per almeno cinquanta metri, fino alla metà del cavalcaferrovia”.

Attimi di paura: “Non è stato un bell’episodio. Ho anche pensato di fermarmi, ma soffro di cuore e non potevo rischiare nulla. Non è il caso di fare gli eroi di questi tempi, anzi se avessi avuto pochi spiccioli forse mi sarei fermato per dargli un euro, ma l’istinto mi ha detto di andare avanti. Però loro mi hanno rincorso. Sentirsi inseguiti da tre giovani non è affatto piacevole, anche perché in tasca avevo soldi”.

Grazioli fa anche una descrizione degli aggressori: “Erano tutti extracomunitari, uno probabilmente nordafricano, con un cappuccio, avrà avuto sì e no quindici anni. Gli altri due li ho visti meno bene: mi sono girato sì, ma pensavo a pedalare”. Per la vittima dell’aggressione un episodio che deve fare pensare: “Passo tutti i giorni lì, abito vicino a via Cimarosa, ma non mi è mai capitato nulla. Nella zona ci sono telecamere e anche la sera dell’aggressione nel sottopasso passavano altre persone di ritorno dalla serata in piazza del Popolo o da qualche locale per il cenone di fine anno. Credo che non bisogna lasciare perdere fatti del genere. Cosa può succedere a una ragazza che cammina nel sottopasso di notte se incontra malintenzionati come quelli che ho incontrato io? Certo, è un luogo illuminato, riqualificato dal Comune, ma quelli se vogliono farti un dispetto o se vogliono farti del male, te lo fanno”.

Grazioli ha anche avvisato il sindaco Biancani: “Gli ho scritto un messaggio per raccontargli quello che mi è accaduto e la criticità di quel luogo. E’ difficile anche controllare costantemente, ma resta il fatto che chi passa di notte in quel luogo può rischiare – conclude – come ho rischiato io”.