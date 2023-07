Paura alla Valmex, brucia silos Scintilla provocata da macchinario

Una scintilla e uno dei silos della Valmex di Lucrezia di Cartoceto ha preso fuoco. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 6. Sono intervenuti velocemente i vigili del fuoco di Fano che hanno provveduto a spegnere le fiamme all’interno della struttura che, per puro caso, aveva poco materiale. Le fiamme sono state spente in breve tempo ma i vigili del fuoco sono rimasti per controllare la sicurezza del silos fino alle 10.

Da un primo accertamento sulle cause, sembra che la scintilla sia stata provocato da una macchina utensile collegata col silos. Sono scattati i meccanismi di allarme e di antiincendio propri del contenitore ma è stato sicuramente utile il tempestivo intervento dei pompieri. La Valmex lavora leghe di metalli, in particolare ferro, alluminio e rame. Le temperature usate per lavorazione sono potenzialmente pericolose perché potrebbero far scaturire, come è accaduto ieri, delle scintille che poi si rivelano micidiali nell’innescare un incendio. Da quanto si è appreso, i danni provocati dall’incendio sarebbero limitati e la produzione non ha subìto rallentamenti particolari potendo contare anche su altri contenitori di residui.

L’intervento dei pompieri di Fano si è concluso circa 4 ore più tardi quando il fuoco era stato spento e il materiale rimosso o in fase di rimozione per evitare pericoli di reiterazione delle fiamme.