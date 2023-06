Paura alle torri di Mulazzani A fuoco contatori, fumo ovunque Evacuate oltre 50 persone

Il fuoco che divampa dal quadro elettrico del palazzo, il fumo nero immediato che sale fino al 12° piano, la paura della gente, qualcuno urla, molti scappano. Chi non ci riesce, tra cui una famiglia con un bimbo di 3 mesi, viene portato al sicuro da sei squadre di vigili del fuoco arrivate di lì a poco con maschere antigas. Paura e concitazione ieri mattina alle 10 alle torri di Mulazzani, alla Tombaccia. Cinquanta le persone evacuate, fino a quando il fumo non si è disperso. Poi a mezzogiorno, gli inquilini sono stati autorizzati a rientrare nelle due torri. Valentino Santi, commercialista che risiede al quarto piano ha detto; "Non mi sono preoccupato subito sentendo l’allarme suonare perché al mattino capita molto spesso che suoni, anche senza che ci sia una vera emergenza. Ma una volta che mi sono affacciato dal terrazzo vedendo tutto il palazzo fuori ho capito che stava accadendo qualcosa di più serio del solito perché ho visto tanta gente uscire dal palazzo. Così sono andato alla porta e ho visto che c’era fumo e fuliggine in tutti i piani con un odore acre. La sensazione è stata quella del topo in trappola, ma fortunatamente i pompieri erano già lì davanti e hanno fatto evacuare me e il mio collega con grande sicurezza". Alessandro, che lavora di notte, è stato uno degli ultimi ad evacuare il palazzo e stava ancora dormendo quando se ne è accorto. Abita al dodicesimopiano dove il fumo si era naturalmente accumulato costringendolo ad usare una maglietta per coprirsi il viso: "Sono 10 anni che vivo qua, e non ho mai visto nulla di simile".

Il rientro in casa è stato fatto però sapendo che non ci sarebbe stata energia elettrica né gas per qualche tempo. Il quadro comando infatti è andato distrutto e non sarà facilissimo ripristinarlo in tempi rapidi. La struttura architettonica delle torri prevede al loro interno una sorta di "solco" che le attraversa estendendosi fino al dodicesimo piano. Questa particolare conformazione ha favorito la diffusione del fumo all’interno degli edifici facilitandone anche l’alimentazione grazie alla presenza di aria e ossigeno. I residenti si sono ritrovati tutti avvolti dal fumo senza sapere esattamente da dove provenisse. Così sono usciti tutti dai loro appartamenti, molti con i loro cani, chi con bambini, chi invece portandosi dietro computer e fogli per continuare a lavorare e per precauzione.

Pian piano il fumo è svanito con l’apertura di tutte le finestre dei corridoi e la gente è rientrata nei propri appartamenti in sicurezza ma sempre con l’assistenza di una quindicina di vigili del fuoco.

Resta solo da accertare perché si è verificato questo improvviso incendio che può esser partito da un corto circuito.

Gaia Rossi