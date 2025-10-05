Paura dentro la galleria del Furlo. Scontro tra moto: tre feriti, uno grave

Tre motociclisti feriti, di cui uno trasportato con l’eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona: è il bilancio dell’incidente avvenuto all’interno della galleria del Furlo, lungo la statale Flaminia, in territorio di Acqualagna. Due moto si sono scontrate nel tratto "mare-monte" poco dopo le 11, costringendo alla chiusura della galleria in direzione Roma e alla deviazione del traffico sulla vecchia Flaminia.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale, ma secondo le prime informazioni le due moto si sarebbero urtate mentre percorrevano il tunnel, provocando la caduta a terra dei conducenti e del passeggero. Tutti e tre sono rimasti feriti: uno in maniera grave, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza decollata dalla base regionale per il trasporto urgente a Torrette.

Anche gli altri due sono stati trasportati in Ancona con l’ambulanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al supporto delle operazioni di soccorso, mentre i sanitari del 118 di Cagli e Calcinelli hanno garantito le prime cure sul posto. A coordinare i rilievi sono stati gli agenti della polizia stradale di Cagli, con il supporto di una pattuglia inviata da Pesaro.

Fondamentale anche la presenza delle squadre Anas, che hanno gestito la viabilità e provveduto a installare la segnaletica necessaria per la deviazione del traffico. La statale è rimasta chiusa per diverse ore tra il km 248,447 e il km 245, con uscita obbligatoria a Calmazzo. In tanti automobilisti si sono ritrovati imbottigliati lungo la vecchia Flaminia, con rallentamenti e disagi che hanno interessato soprattutto i mezzi pesanti diretti verso Roma. Solo nel primo pomeriggio il tratto è stato riaperto dopo la rimozione dei veicoli incidentati e le verifiche di sicurezza. Il tunnel del Furlo non è nuovo a episodi simili. Proprio nell’agosto 2022, un grave tamponamento aveva coinvolto un’auto e due mezzi pesanti. In quell’occasione un 85enne di Acqualagna rimase ferito in maniera molto seria e venne anch’egli trasportato d’urgenza a Torrette in eliambulanza. Anche allora la galleria fu chiusa a lungo, con traffico in tilt e collegamenti tra la provincia di Pesaro Urbino e l’Umbria compromessi per ore. Gli inquirenti ora lavorano per chiarire con precisione cause ed eventuali responsabilità del nuovo incidente.