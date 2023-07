Paura in galleria Roma per spray urticante, famiglia in ospedale

Paura ieri pomeriggio in piazza Lazzarini. Qualcuno deve aver spruzzato dello spray al peperoncino all’altezza del bar Caprice tanto da rendere l’aria irrespirabile proprio al titolare, Luca Lazzarini, a due clienti e al personale del bar. Non solo. Una coppietta con un bambino nel passeggino che stava passando davanti si è sentita mancare il respiro ed è corsa via perché il bambino stentava a respirare. E’ corsa al vicino ospedale San Salvatore per far verificare che cosa fosse successo. Durante il tragitto fatto a piedi il bambino si era sentito meglio e gli stessi genitori non avevano più difficoltà respiratorie. Il titolare del Caprice ha chiamato comunque i carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari hanno visionato anche le immagini registrate dalle telecamere esterne del bar ma senza trovare chi e come abbia spruzzato lo spray urticante al peperoncino.

La coppietta col bambino sono stati dimessi nel giro di una mezzora. I carabinieri stanno cercando altre telecamere interne alla Galleria Roma per verificare il responsabile.