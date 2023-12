Paura in un condominio Erap di Bellocchi:: "Tra poco ci tagliano il gas per pochi morosi"

Un cartello è stato affisso dall’amministratore di condominio Bastianelli alla porta di vetro dei civici 23, 25, 27 e 29 di via XXVII Strada a Bellocchi. Vi si legge che Prometeo spa e Aset spa provvederanno presto a sospendere sia la fornitura di gas sia il servizio idrico in quei quattro condomìni di proprietà di Erap. Che tradotto significa niente riscaldamento e l’impossibilità di usare anche i servizi igienici, per 24 famiglie assegnatarie degli alloggi di edilizia pubblica di Bellocchi. E così a distanza di un anno torna l’incubo per quelle famiglie le cui sorti sono state legate a filo doppio nel momento in cui sono state progettate e costruite quelle case popolari: 4 palazzine distinte, 24 alloggi, 24 contatori per ripartire le spese, ma per tutti un solo rubinetto d’allaccio alle reti di gas e acqua. E così se anche uno solo non dovesse pagare, si devono poi staccare le utenze a tutti, anche a quelli che hanno sempre pagato regolarmente. "Ci hanno promesso che avrebbero diviso gli allacci e invece in 10 mesi non hanno fatto nulla - si lamentano i residenti incolpevoli, rappresentati da Giuseppe Titas, Monica Bendia, Tamara Pompili e Gianna Marcheselli, una 95enne ancora molto combattiva -. Ad inizio novembre 2022 ci hanno staccato il gas, alla fine di dicembre l’acqua e a marzo 2023 nuovamente l’acqua. In tutto 20 giorni di disagi. Ma voi sapete cosa vuol dire non avere l’acqua in casa? E’ una sofferenza enorme: devi andare a prendere l’acqua con le taniche alle fontane pubbliche come nel secolo scorso, devi centellinarla per lavarti e per scaricare il water. E i panni li devi portare in lavanderia, con ulteriori costi. Non è giusto che ci rimettiamo noi, a causa degli inquilini morosi". Che poi sono sempre gli stessi, da anni. "Noi viviamo nella paura che ci stacchino acqua o gas da un momento all’altro - proseguono -, perché ci sono parecchie persone che non pagano, si parla di migliaia di euro di mora. Per quale motivo Erap si tiene in casa queste persone? Se è gente che non ce la fa davvero e ha bisogno di essere aiutata, intervengano i Servizi Sociali e la Caritas. Ma se fanno i furbetti sulle nostre spalle, che paghi Erap le loro quote. Come avviene nel privato dove se l’inquilino non ottempera, paga il padrone di casa, salvo poi rivalersi con un’azione legale sull’inquilino. Qui invece non fa niente nessuno e noi fessi paghiamo subendo disagi. Le istituzioni ci dovrebbero proteggere e invece ci stanno lasciando ancora una volta soli".

Tiziana Petrelli