Paura in via degli Abeti: furgone in fiamme

Violento incendio di un furgone ieri sera alle 22 in via degli Abeti. E’ andato a fuoco un furgone parcheggiato vicino ad una carrozzeria. Le fiamme hanno attecchito con facilità all’interno del mezzo, che è andato completamente distrutto. La targa sembra essere straniera.

Non si conoscono le cause ma a terra c’erano lunghe lingue di fuoco come se fosse stato gettato del carburante contro il furgone, ipotesi che deve trovare però riscontro. Vicino al mezzo andato distrutto c’erano parcheggiate alcune corriere della ditta Bucci e altri furgoni. Solo il caso e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco hanno permesso di salvare gli altri mezzi da un possibile allargamento delle fiamme. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la polizia e i carabinieri per cercare di risalire alle cause dell’incendio.

Nel caso trovasse conferma la pista dell’atto doloso, saranno importanti le immagini registrate dalle telecamere esterne delle tante ditte, negozi e magazzini oltre che officine, che si trovano nelle vicinanze.