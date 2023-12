Paura passata per il 13enne caduto nella palestra dello Scientifico

Sta meglio il 13enne precipitato a terra dopo esser salito sul tetto della palestra del liceo Scientifico. Ieri è stato trasferito all’ospedale Salesi di Ancona per la degenza in seguito ad una compressione toracica importante che in un primo momento aveva molto preoccupato i medici. Poi la fibra del 13enne e le terapie adeguate hanno portato al superamento della fase più critica. Dice il preside del liceo Scientifico ’Marconi’ Luca Maria Antonio Testa: "In questo momento pensiamo alla pronta guarigione del ragazzo. Per tutto il resto ho fatto la comunicazione dovuta sia all’ufficio provinciale che a quello regionale. La scuola non ha alcuna colpa su quanto accaduto. Il ragazzo non ha nulla a che fare col liceo Scientifico. Personalmente, non sapevo che dei ragazzi salissero abitualmente o meno sul tetto della nostra palestra". Il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci: "Nei prossimi giorni ci incontreremo con i presidi del Campus per verificare ulteriori misure di sicurezza. Recintare però non è possibile, e forse servirebbe a poco".