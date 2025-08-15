Paura per bimbo caduto dalla bici al passo del Tonale

Un volo rovinoso lungo una pista da brivido, poi il rumore secco della bici che scivola via e il padre che, senza perdere un istante, chiama i soccorsi. Momenti di paura ieri pomeriggio al Passo del Tonale per un bambino di 11 anni, residente in provincia di Pesaro e Urbino, finito a terra mentre praticava downhill (una discesa a tutta velocità con la bici tra i sentieri montuosi) lungo la pista nera del bike park race line sul Passo del Tonale.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto mentre il piccolo affrontava uno dei passaggi tecnici a tutta velocità. La caduta, rovinosa, gli ha procurato diversi traumi. Il padre, che lo seguiva da vicino, ha immediatamente allertato gli operatori del Soccorso alpino e speleologico Trentino, già presenti in servizio presso il bike park.

La Centrale unica di emergenza ha disposto l’intervento dell’elisoccorso. Il tecnico di bordo e l’equipe sanitaria sono sbarcati direttamente sul tracciato, prestando al bambino le prime cure. Nonostante la botta e le escoriazioni, il piccolo è rimasto sempre cosciente. Stabilizzato sul posto, è stato imbarellato e caricato sull’elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi, anche se i medici stanno monitorando attentamente l’evoluzione dei traumi riportati.