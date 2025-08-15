Sam, un addio pesante

15 ago 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Paura per bimbo caduto dalla bici al passo del Tonale

Un volo rovinoso lungo una pista da brivido, poi il rumore secco della bici che scivola via e il padre che, senza perdere un istante, chiama i soccorsi. Momenti di paura ieri pomeriggio al Passo del Tonale per un bambino di 11 anni, residente in provincia di Pesaro e Urbino, finito a terra mentre praticava downhill (una discesa a tutta velocità con la bici tra i sentieri montuosi) lungo la pista nera del bike park race line sul Passo del Tonale.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto mentre il piccolo affrontava uno dei passaggi tecnici a tutta velocità. La caduta, rovinosa, gli ha procurato diversi traumi. Il padre, che lo seguiva da vicino, ha immediatamente allertato gli operatori del Soccorso alpino e speleologico Trentino, già presenti in servizio presso il bike park.

La Centrale unica di emergenza ha disposto l’intervento dell’elisoccorso. Il tecnico di bordo e l’equipe sanitaria sono sbarcati direttamente sul tracciato, prestando al bambino le prime cure. Nonostante la botta e le escoriazioni, il piccolo è rimasto sempre cosciente. Stabilizzato sul posto, è stato imbarellato e caricato sull’elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi, anche se i medici stanno monitorando attentamente l’evoluzione dei traumi riportati.

