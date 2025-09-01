Paura per Gualazzi e la sua band. Il ponte delle luci crolla sul palco

Tragedia sfiorata per Raphael Gualazzi la sera del 30 agosto ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, in provincia di Salerno. Durante il concerto previsto sul lungomare di via Marina Nuova, la pesante struttura in ferro che reggeva l’impianto luci del palco è improvvisamente crollata, schiantandosi a pochi centimetri dal cantautore urbinate e dai musicisti del suo trio. Gualazzi, seduto al pianoforte, si trovava vicinissimo al punto dell’impatto ma è riuscito ad allontanarsi, restando illeso.

Attimi di panico tra il pubblico, con persone che hanno assistito alla scena senza però riportare conseguenze. Nessun ferito tra gli spettatori né tra i musicisti, solo paura e concitazione. Molti hanno ripreso il momento con i cellulari, documentando la scena drammatica e condividendola sui social. Sul posto sono intervenute le autorità per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le verifiche del caso. Il concerto è stato interrotto e restano ora da chiarire le cause del cedimento. Secondo alcune ricostruzioni, al momento del crollo la zona era sferzata da un forte vento, possibile concausa dell’incidente. L’appuntamento era stato organizzato dall’Associazione culturale Chienajazz insieme al Comune di Montecorice. Raphael Gualazzi e i musicisti della band hanno voluto rassicurare i fan ieri con una nota diffusa dal management: "Grande lo spavento quando è venuta giù parte della struttura dell’impianto luci. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il tour di Gualazzi prosegue. Il sollievo per l’artista e il management è sapere che nell’incidente il pubblico non è stato coinvolto ma, allo stesso tempo, c’è rammarico perché ancora oggi accadono episodi simili che possono mettere in pericolo non solo chi vive il palco ma, soprattutto, chi vuole godersi lo spettacolo".

Leonardo Damen