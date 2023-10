Pauroso frontale, due ferite. Grave 50enne

È intervenuta anche l’Eliambulanza a soccorrere una delle due donne rimaste ferite ieri mattina attorno alle ore 6,45 in un frontale lungo la strada statale 745 Metaurense (SS 745) che collega Urbania con Fermignano. L’incidente è avvenuto passato Urbania in località Muraglione. Alla guida delle rispettive autovetture c’erano due signore, una 50enne di Urbania e una signora 65enne. La 50enne di Urbania nell’urto è finita con la propria Fiat Panda su un muro rimanendo in bilico sulla scarpata e i Vigili del Fuoco di Urbino accorsi sul luogo hanno dovuto bloccare l’auto con delle corde, perché c’era il rischio che potesse precipitare nel fiume sottostante. Sono intervenute anche le ambulanze del 118 di Urbania e di Urbino. La 50enne giudicata grave (si parlava di lesioni multiple) anche se cosciente è stata portata a bordo dell’Eliambulanza, che ha atterrata poco distante del luogo dell’incidente all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona mentre l’altra signora è stata accompagnata a bordo dell’ambulanza all’Ospedale di Urbino. Vista l’ora (attorno alle 7 del mattino) con tanti utenti che percorrono la strada per recarsi al lavoro si è verificata per più di un’ora difficoltà nel traffico con una fila di automezzi di circa 2 chilometri. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Nella foto: una scena dell’incidente

am. pi.