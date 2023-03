Pauroso schianto in galleria Auto distrutta, lui miracolato

Miracolato, dopo lo schianto contro una parete di cemento ai bordi della carreggiata, un operaio di 28 anni ha riportato solo lievi contusioni. La sua vettura, una Fiat Grande Punto, è andata invece distrutta. E’ successo ieri, intorno alle 18,30, nella frazione di Tavernelle di Colli al Metauro, lungo la strada provinciale 77, sotto il cavalcavia della superstrada. L’uomo, che procedeva in direzione di Orciano per raggiungere l’azienda dove lavora, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto, finita prima contro la massicciata di cemento sotto il ponte e, dopo un testa coda, al centro della carreggiata. Malgrado fosse rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, il giovane è riuscito a usare il telefonino per chiedere aiuto. Alcuni conoscenti sono arrivati poco dopo e hanno forzato lo sportello lato guida, riuscendo a liberarlo. Sul posto, due guardie giurate hanno regolato il traffico, coadiuvando gli agenti della polizia locale di Colli al Metauro, che hanno effettuato i rilievi di legge. L’operaio si è detto molto fortunato, riferendo di aver perso il controllo del mezzo a causa di una brusca frenata sul fondo stradale bagnato.

Marco D’Errico