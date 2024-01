Pazienti cronici, farmaci al S. Croce

Da domani i farmaci per i pazienti cronici saranno erogati non più all’ex ospedale pediatrico di via Tazzoli 15 ma alla farmacia interna del Santa Croce (padiglione B4, piano interrato). Il ritiro dei farmaci è confermato dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. L’obiettivo è centralizzare in un punto unico di distribuzione tutti i farmaci erogati in dimissione, post-visita specialistica e ai malati cronici. "Ho voluto riorganizzare le farmacie dell’Ast – spiega il direttore Nadia Storti – per potenziare il sistema della distribuzione diretta dei farmaci, migliorare il servizio, renderlo più vicino alle esigenze dell’utenza". Per quanto riguarda la distribuzione della nutrizione enterale, i dispositivi e materiali a pazienti tracheostomizzati e diabetici (sensori, trasmettitori, lettori, ricevitori e microinfusori) si mantiene l’accesso al pubblico il martedì e venerdì dalle 9 alle 15, a Fano in via Tazzoli 15.