Pazienza: "Mi aspetto una gara combattuta tra due squadre molto simili per i loro valori"

"Il campionato disputato lo scorso anno sia dalla Vis che dalla Torres ha alzato delle aspettative che non sono ancora state rispettate. Vincerà la gara chi avrà più voglia di uscire da questa situazione di disagio". Il mister della Torres Michele Pazienza pone sullo stesso piano le due formazioni che oggi si sfideranno al Benelli. Alla partenza a rilento delle due compagini attribuisce infatti la stessa causa: "Noi come la Vis Pesaro abbiamo cambiato diversi giocatori e quando si cambia è chiaramente necessario più tempo per ottenere la continuità nei risultati. Mi aspetto una gara combattuta tra due squadre molto simili per valori". Somiglianti a suo parere non solo sul piano tecnico: "Anche lo stato mentale è quasi lo stesso pur essendo noi distanti a loro di qualche punto". Le tre distanze a favore dei pesaresi non descrivono però a pieno il gap di prestazioni che è stato evidenziato dalle due compagini nelle ultime uscite. Se gli uomini di Stellone dopo la caduta di Forlì hanno infatti reagito con determinazione e qualità e pur non riuscendo mai ad ottenere il bottino pieno hanno lasciato intravedere solo spiragli positivi per il futuro, a Sassari la situazione è ben diversa. Delle tre sconfitte consecutive da cui è reduce la Torres la più pesante è stata l’ultima, deludente non soltanto per il risultato ma bensì per l’atteggiamento mostrato dai rossoblù sotto gli occhi del proprio tifo. Per questo motivo dopo i ko di misura contro Juventus Next Gen (1 a 2), Ascoli(0 a 1) e Sambendettese(0 a 2) per la Torres la trasferta di Pesaro sarà un crocevia:"Quella contro la Vis sarà una gara importante per il nostro futuro. Un risultato positivo è fondamentale per fornire ai nostri ragazzi fiducia, autostima e serenità in vista dei prossimi impegni. Sapevamo che questo progetto avrebbe richiesto del tempo ma ciò non giustifica i risultati arrivati nelle ultime gare". A differenza dell’ottimismo che filtra a Pesaro la situazione a Sassari resta dunque molto delicata e Pazienza se ne sente il responsabile: "Nei confronti dei tifosi mi sento a disagio. Tuttavia credo che si possa uscire da questa situazione soltanto attraverso il silenzio, il lavoro e delle prestazioni importanti. Vogliamo riaccendere quell’entusiasmo che ha caratterizzato il nostro avvio di stagione ma che ora si sta spegnendo a causa degli ultimi risultati. Per fare ciò ai miei ragazzi ho richiesto coraggio: non devono avere paura di tentare la giocata. Conosciamo le caratteristiche vissine e sappiamo come poter essere aggressivi." Un atteggiamento combattivo che i circa cento tifosi sardi che arriveranno oggi a Pesaro esigono da una squadra ancora priva di certezze sia in attacco che in mediana. Se il reparto offensivo ha infatti subito una rivoluzione nell’ ultimo mercato estivo quello di centrocampo è stato indebolito da infortuni che sono andati a colpirne i suoi elementi essenziali.

Lorenzo Mazzanti