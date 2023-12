Pd contro la vendita degli uffici a Santa Chiara

Una porzione dell’ex monastero di Santa Chiara a Urbino sarebbe in vendita. Non dove è ospitata l’Isia ma quella attigua che accoglie alcuni uffici comunali. A farlo presente è il Partito democratico di Urbino: "Al di là di quello che deciderà la Soprintendenza, a cui spetta l’ultima parola sulla eventuale vendita. Però il solo pensarlo e poi formalizzarlo in un atto è assurdo e inconcepibile, dà il senso della sensibilità storico e culturale della nostra Giunta. Quale politica perseguono il sindaco Maurizio Gambini e la sua squadra nel vendere uno dei beni storici di Urbino, un gioiello di famiglia, che testimonia, ed è, la storia di questa città, indicato in tutte le guide turistiche?".

L’atto in questione sarebbe una delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 marzo 2023 e vedrebbe al centro la parte di edificio nella zona monumentale della città. Secondo il Pd i locali interessati sarebbe più appropriato destinarli all’Isia che "da anni in cerca di nuovi spazi. La Scuola Superiore di Arti Grafiche e Industriali famosa in tutta Italia e dalla quale chi esce ha buone prospettive di lavoro, amplierebbe gli ambienti per la propria attività, qualificando ulteriormente l’offerta didattica. In cambio il Comune potrebbe utilizzare questo spazio per iniziative pubbliche qualificate".

Poi tirano in ballo il prosindaco della città: "Comunque si resta sorpresi che il prosindaco Sgarbi sempre attento a dispensare giudizi su come sia utilizzato il patrimonio culturale italiano, non sia intervenuto su quello che noi riteniamo un atto di superficialità e pressapochismo nei confronti della città. Ma d’altra parte la gestione della cultura da parte del prosindaco Sgarbi, oltre alle mostre, si è segnalata per il no alla candidatura di Urbino come capitale italiana della cultura, lasciando i meriti a Pesaro, briciole per gli anniversari di Raffaello e del Duca Federico, relegando di fatto Urbino a un ruolo marginale nel panorama culturale della provincia e della regione. Questa dunque la differenza tra una Giunta che a parole loda il patrimonio cittadino e poi decide di dismetterlo. In quali altri campi questo sindaco intende perseguire interessi non funzionali alla rinascita culturale e civile di Urbino?", conclude il Pd urbinate nella sua nota politica.

