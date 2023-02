Pd: doppio voto con l’incubo dell’affluenza

Il Pd va al voto, oggi, e qui nelle Marche ci si va su due fronti: per il congresso nazionale (la sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein) e per quello regionale, in cui si confrontano Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria (in questa pagina le interviste). L’incubo è l’affluenza; nel 2018 votarono in 13.227 per eleggere Giovanni Gostoli (non c’era il congresso nazionale). Nel 2019, andarono nei gazebo in 38.486 per incoronare Zingaretti.

Sessanta i seggi allestiti in provincia: nel giornale di ieri abbiamo pubblicato la lista; per ulteriori informazioni è è possibile consultare il sito del Pd provinciale e quello del Pd nazionale.

Chi vota. Possono votare tutti i cittadini italiani sopra i 16 anni e i cittadini UE residenti in Italia in possesso di permesso di soggiorno. Possono votare anche i non iscritti al Pd (pagando 2 euro).

Per votare. Basta recarsi al seggio con la carta d’identità e la tessera elettorale.

Orari. I seggi, a seconda delle zone chiuderanno tra le 16 (Monte Cerignone) e le 20 (Pesaro, Fano, Fermignano e via dicendo).