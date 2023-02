Pd e Viva Urbino: "Con il centrodestra la sanità va male"

"Sulla sanità, il governo di destra è allo sbando". Lo sostengono i consiglieri comunali urbinati di Partito democratico e Viva Urbino, che attaccano: "La destra che ha conquistato la Regione si è venduta come la compagine capace di risolvere tutti i problemi della sanità, ma ciò a cui stiamo assistendo è davvero il peggio del peggio. Dimentica di dover porre le persone come priorità centrale e bada soprattutto alle spartizioni politiche, si lamenta delle risorse, ma queste vengono utilizzate per sostenere sovrastrutture e burocrazia, inibisce il personale a esprimersi liberamente sulle condizioni che sta vivendo continua ad addossare le colpe al passato e ad altri, senza affrontare le proprie responsabilità e incapacità".

"Sul fronte locale, gli amministratori della maggioranza di Urbino, che sono sulla stessa sponda di quelli regionali, cercano di far passare tutto come normalità, di giustificare, di far credere che tutto vada bene. Come Consiglieri di Viva Urbino e Pd, riteniamo che i cittadini vadano sempre informati e resi partecipi delle criticità e dei problemi che li riguardano e che non si debbano guardare i colori di chi governa per esprimere critiche e spronare ad attuare soluzioni efficaci. Durante la precedente amministrazione regionale abbiamo esercitato una pressione costante e senza sconti per cercare di ottenere il meglio per tutto l’entroterra. Oggi si giustifica, si tace, e la Regione fa tacere. Una deriva che riguarda sia l’organizzazione e la produzione dei servizi sanitari, sia la libertà personale e di espressione. La condizione della nostra sanità è sotto gli occhi di tutti e le problematiche che riguardano la penuria di personale, la riduzione di posti, lo smembramento organizzativo e le lotte intestine tra politici ricadono pesantemente su tutti coloro che sono, proprio malgrado, costretti a fruire della struttura di Urbino. Per questi motivi la nostra voce di protesta non mancherà in alcuna sede e continueremo a offrire spazi di informazione e intervento, chiamando tutti i cittadini ad approfondire le questioni, a partecipare alle iniziative, a sostenere le richieste e le proposte, cercando di rispondere al nostro ruolo nella maniera più efficace".