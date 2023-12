Pd e Viva Urbino contro la fusione delle scuole

Partito democratico e Viva Urbino rimarcano il no alla fusione degli istituti scolastici Pascoli e Volponi. Come avevano fatto giorni fa in Consiglio comunale, oggi in una nota, scrivono: "Se vogliamo continuare a definire Urbino come “Città della Formazione“, dobbiamo tornare a difendere le nostre istituzioni scolastiche ed investire su di esse. Per questo la disposizione nazionale sugli accorpamenti ci crea forte preoccupazione. Ancor più preoccupante è la modalità con la quale l’amministrazione comunale ha deciso, per volere del suo sindaco e senza alcun confronto in consiglio, di anticipare addirittura questa norma, condividendone dichiaratamente lo spirito, ed accorpare l’istituto Volponi con l’istituto Pascoli. Incalzato da un nostro ordine del giorno – proseguono i consiglieri Davide Balducci, Carolina Borgiani, Lorenzo Santi e Mario Rosati –, il dibattito ha chiarito in maniera lampante la differenza di pensiero sulla scuola tra noi e la maggioranza. Noi crediamo infatti che accorpare con la sola logica di risparmiare non sia sinonimo di arricchire. Che indebolire il pluralismo dell’offerta formativa al fine di efficientare, in una pura logica aziendalistica, indebolisca Urbino, ma soprattutto che intervenire sulla scuola per risparmiare riducendone le risorse e gli investimenti renda più vulnerabili le nuove generazioni. Noi crediamo che una legge che parta da questi presupposti sia profondamente sbagliata. Una mancanza di prospettiva che a maggior ragione vediamo nella scelta dell’amministrazione comunale, dettata più da una logica aziendalistica che da una sensibilità capace di disegnare un percorso di crescita che non dipenda solo dai numeri".

Secondo loro sarebbe un primo passo verso un tagliare e ridurre i servizi della città, "una reazione a catena che potrebbe portare alla chiusura di numerosi plessi in città e nelle frazioni, dalle materne fino alle scuole superiori, ed in generale a colpire di nuovo pesantemente l’entroterra, in un territorio già martoriato e fortemente depauperato dei suoi servizi".

fra. pier.