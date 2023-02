Pd e Viva Urbino: "Nove anni disastrosi"

"Dopo nove anni di amministrazione dell’attuale maggioranza, il bilancio è disastroso". È un attacco generale alla Giunta Gambini, quello di Partito democratico e Viva Urbino (non Urbino Viva, come avevamo erroneamente scritto sabato scorso, ndr), che parlano di "nulla più completo" quanto ai risultati ottenuti, "a parte un marciapiedi e qualche striscia d’asfalto", e chiedono ai cittadini di "guardarsi indietro e valutare ciò che è sotto agli occhi di tutti. Quali forze di minoranza che hanno sempre espresso una forte azione di critica e di stimolo, continuiamo a esporre le nostre idee e a pungolare gli amministratori entrando nel merito delle questioni, con interrogazioni in Consiglio comunale, e a sottoporre mozioni e ordini del giorno per aiutare a migliorare il governo della città. In questi anni c’è stata una dispersione continua di servizi: non si è valorizzato il territorio e nei borghi sono state chiuse strutture a supporto della comunità; sono mancate politiche per lo sviluppo di lavoro e occupazione; la sanità, tanto criticata in precedenza, ha raggiunto livelli critici; turismo e cultura sono stati lasciati al dilettantismo, senza idee, competenze, progetti, capacità di cogliere le occasioni che ci sono state; il rapporto con le istituzioni più importanti della città è sempre stato passivo; lo smantellamento dell’organizzazione degli uffici ha determinato il fuggi-fuggi dei responsabili e di alcune figure esperte, con la conseguente difficoltà di affrontare l’ordinarietà della gestione comunale e gli aspetti straordinari richiesti dal Pnrr. Dunque, non un arricchimento o un consolidamento del potenziale, ma uno sfruttamento non generativo, le cui lesioni si esprimono anche nei danni provocati da una nevicata non eccezionale, segno d’incuria, nella fuga di istituzioni, nell’abbandono delle strutture sportive, nell’arroganza con cui sono state affrontate questioni che richiedevano concertazione e condivisione. Ora avremo un anno di promesse, rischiando di trovarci con cantieri nati senza un’idea di fondo e opere che non vedranno la fine in questa legislatura, di esser presi ancora una volta per il naso, come per le promesse fatte per la discarica di Ca’ Lucio, etc. È necessaria una riflessione da parte di tutti affinché si riparta con forze che si mettano a servizio della comunità e del suo benessere, che sappiano tagliare con mentalità e modi di fare che ci hanno portato al declino attuale e rappresentino energie motivate, sane e competenti".

