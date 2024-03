Pd, i tre saggi rimandano. Giovedì il giorno della verità. L’incontro è con i 3 candidati

Si è tenuto il primo incontro del considdetto comitato dei saggi Pd che dovrebbe scegliere il candidato sindaco. Abbiamo chiesto a due dei protagonisti le loro sensazioni. Matteo Ricci: " E’ andata bene ma è stato una avvio interlocutorio. Ci rivediamo giovedì con i tre candidati". Luca Ceriscioli: "Non c’erano i tre candidati e non si poteva certo ridurre di troppo i tempi. La cosa più delicata da gestire sarà la soluzione del tema del dualismo e la gestione del dopo". Come anticipato nella risposta di Ricci il prossimo impegno, quello di giovedì, vedrà il coinvolgimento di Andrea Biancani, Sara Mengucci e Daniele Vimini. C’è chi disegna una Sara Mengucci molto carica, nonostante l’esaurirsi in pratica dei tempi per le primarie. Mentre il più tranquillo pare essere il segretario comunale Giampiero Bellucci: "Sono convinto che ci sarà la possibilità di arrivare a una posizione condivisa che faccia la sintesi di tutti". Il fatto che lo stesso Bellucci abbia incontrato ieri mattina la delegazione dei 5 Stelle in vista del percorso sulle amministative 2024 appare significativa per le linea intrapresa. Bellucci non ha voluto esprimersi sulla linea del no alle primarie dei 5 Stelle. "In realtà si è parlato del futuro della città e della valorizzazione del lavoro – si legge in una nota comune – condiviso e realizzato negli ultimi 4 anni, visti i risultati raggiunti insieme dai quali partire per il futuro (politiche sociali, ambiente, innovazione e transizione ecologica). Il clima dell’incontro è stato collaborativo e propositivo e ci auguriamo che questo modello di confronto prosegua per consentire alla futura coalizione di centrosinistra di collaborare in modo efficace alla realizzazione di un progetto comune. Quanto alla scelta del candidato sindaco, si auspica un percorso unitario interno al Pd, terminato il quale, la scelta sarà condivisa con gli alleati".

In realtà Bellucci è il più tranquillo di tutti: "Noi non dobbiamo uscire solamente con un nome ma anche con una linea politica unitaria". I risultati fino adesso hanno indicato Biancani e prima di ottenere un capovolgimento senza primarie ci vogliono tante buone ragioni. A cominciare dalla convinzione che il candidato del centro destra, pescato al di fuori dei partiti dell’alleanza sia realmente non abbastanza competitivo. Biancani parte come candidato più indicato ed elettoralmente più forte almeno sulla carta. Se ne riparlerà giovedì a meno che le segreterie romane del centro destra non vogliano riaprire la partita e puntare su una donna, tema che va molto di moda di questi tempi. L’incontro tra Pd e M5S si è tenuto nella sede dei Demoratici in via Salvatori. Con gli ospiti comunque soddisfatti di avere completato il percorso del cosiddetto “campo largo“ azzoppando l’unico candidato femminile del Pd. Con i padroni di casa tutti intenti ad evitare ogni scontro per dimostrare che il periodo della divisione interna è ormai archiviato e nemmeno il dualismo lascerà danni evidenti.