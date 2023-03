Pd, il potere alle donne "Obiettivo discontinuità con le nuove generazioni"

di Luigi Luminati Il nuovo corso del Pd marchigiano parte al femminile e non solo per l’elezione a segretaria di Chantal Bompressi. Nella sala conferenze della Figc di Ancona vince la parola d’ordine: "Discontinuità". Fin da una segreteria, rinnovata al 100% e con un’età media molto bassa. Spazio ai giovani, dunque: "Ho voluto anticipare la composizione della squadra per iniziare ad essere operativi il prima possibile – dice Bomprezzi –. Ci sono giovani con esperienza per un Pd che deve tornare tra la gente". Intanto va registrato che alla guida del partito sono state indicate tre donne: in particolare come presidente dell’assemblea regionale è stata eletta Silvia Venerucci con 52 voti favorevoli, nessun voto contrario e 32 schede bianche. Silvia Venerucci lavora in Regione ed è consigliera comunale di minoranza a Sassocorvaro-Auditore. Questa la composizione della nuova segreteria regionale del Pd ancora da completare: Giorgia Sampaoli (tesoriera); Marco Belardinelli (organizzatore), Matteo Terrani (vice segretario), Andrea Belegni (coordinaore della segreteria), Saura Casigliani, Daniele Sturani, Andrea Salvatori (segretario Pd di Villa Fastiggi a Pesaro), Manuela Ciaruffoli (assessora a Serra S. Abbondio), Alessandro Iagatti, Mattia Santarelli, Claudio Cavallaro, Sara Calisti. Invitati permanenti: Alessandro Del Monte (Art. 1) e Chiara Croce (segretaria GD Marche). Altre...