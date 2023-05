Pd, prime mosse verso le elezioni Le scuole? "Resteranno comunali"

"Nidi, infanzia, sport". Il primo incontro pubblico con gli assessori Camilla Murgia e Mila Della Dora, previsto per venerdì 19 maggio alle ore 19,30 nel Centro "Pino Monaldi" di via del Cinema, annuncia che il Pd comunale è pronto a salpare verso le prossime amministrative. Il viaggio durerà un anno e sarà a tappe. Serviranno le primarie di partito o il candidato unico diventerà chiaro con l’esito delle elezioni in Ancona la prossima settimana? Serviranno le primarie di coalizione? Il segretario dem, Giampiero Bellucci dribbla con eleganza: tutto troppo prematuro e fluido, per dare una risposta che non sia sibillina. "Torniamo tra la gente mettendo in evidenza il vissuto delle persone nelle nostre scelte politiche – ha detto –. Il dibattito sarà continuo: nei quartieri, con le innovative sinergie tra circoli Pd, coinvolgendo l’organizzazione dei giovani Pd. Abbiamo fissato quattro tavoli tematici durante i quali daremo dati, cifre, racconti relativi ad un’attività amministrativa che è sintesi di una visione politica". Il lavoro sui contenuti vuole avvicinare il linguaggio dei candidati a quello degli elettori per evitare anche a Pesaro l’incomprensione e l’estraniazione avvertita ovunque si sia verificata una sconfitta dem. Pesaro debutta con il welfare dei servizi educativi, fiore all’occhiello della tradizione amministrativa di centrosinistra: "Nelle Marche siamo gli unici ad avere 26 scuole comunali, tra nidi e materne – osserva Murgia – con standard pedagogici elevati, all’altezza delle migliori pratiche nazionali. Per noi statalizzare le scuole è fuori discussione". Anche se questo comporterebbe un abbattimento nel costo del personale e quindi libererebbe risorse del bilancio comunale? "Esatto: la qualità negli educativi è una priorità". Che aria tira con l’arrivo di Elly Schlein? "Abbiamo avuto nuovi tesserati – risponde Alberto Antonelli, 26 anni, tra i responsabili dell’organizzazione dei giovani Pd –. L’obiettivo è confermare quelli dell’anno scorso. Contiamo un aumento del 20 per cento tra gli iscritti".

Solidea Vitali Rosati