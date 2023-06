Pd, rebus segretario e lotte intestine Ma Fulvi: "Nessun commissariamento"

Futuro democratico, l’area minoritaria del Pd, chiede il commissariamento del partito fanese, ma l’ipotesi è esclusa in modo deciso dalla segretaria del Pd provinciale Rosetta Fulvi. E’ con lei e con la segretaria regionale Chantal Bomprezzi che si sono incontrati, sabato pomeriggio, gli esponenti di IDem, l’area maggioritaria del Pd Fano che ha vinto il congresso. L’obiettivo è scegliere la strada migliore per proseguire il percorso politico dopo la morte del segretario Tommaso Della Dora. Il tentativo è quello di individuare un segretario unitario, votato da tutta l’assemblea. Operazione non facile perché la frattura all’interno del Pd appare sempre più profonda.

"Magari commissariassero tutto – si augura il consigliere Enrico Fumante (Pd-Futuro democratico) – soprattutto dopo l’ultimo consiglio comunale dove una parte del partito, insieme alla consigliera Carla Luzi (In Comune), si è esclusa dalla maggioranza e ha votato con Lega e Fratelli d’Italia (il riferimento è alla variante Centinarola ndr)". "Voto annunciato da tempo – replicano da IDem – sia alla maggioranza sia a Seri. Spetta al sindaco trovare una mediazione e non esporre al voto del consiglio, delibere a rischio".

Si preoccupa "dell’assenza del Pd dal dibattito politico – Riccardo Tonti Bandini di Futuro democratico – mentre i cittadini chiedono un cambiamento. Il partito deve strutturarsi velocemente individuando un nuovo segretario o un comitato che gestisca questa fase, fino alle elezioni 2024". Tonti Bandini mette in guardia il Pd sulla scelta del candidato sindaco: "Servono persone nuove che sappiano interpretare la richiesta di cambiamento dei cittadini, altrimenti rischiamo di andare all’opposizione non per 5 ma per 10 anni". E poi sulla candidatura a sindaco di Samuele Mascarin (In Comune): "Non credo che lui possa interpretare il cambiamento, seppure giovane, sono vent’anni che fa politica. Inoltre Mascarin non è del Pd ma cerca di sfruttare a suo favore l’effetto Schlein: sarebbe il caso che facesse chiarezza".

an. mar.