Pd: Sara Mengucci vuole le primarie: "Scegliemmo così anche Ricci"

Per Sara Mengucci, esponente dem, è arrivato il momento di aprire le danze. Lei è, con Daniele Vimini e Andrea Biancani, in corsa alla candidatura a sindaco. E ora rompe gli indugi.

Primarie di partito?

"Si. dobbiamo cercare attraverso le primarie, strumento già usato in passato, di coinvolgere più persone possibile. Le primarie favoriscono la partecipazione. Sono dell’idea di mostrarci come un partito aperto. Dieci anni fa, le facemmo per la candidatura del sindaco Matteo Ricci".

Visto il controverso esito del voto Schlein-Bonaccini alla segreteria nazionale crede sia giusto cambiare la regola che permette di esprimere la preferenza anche a chi non è tesserato Pd?

"No. Sono per le primarie aperte, massima garanzia di dinamismo politico".

Ma questo metterebbe chiunque nelle condizioni di esprimere una preferenza senza necessariamente essere attivista Pd.

"Le primarie devono conservare la loro forza creativa e questa può essere promossa da un voto non determinabile a tavolino. E’ fondamentale avere un contatto, il più ampio possibile con il territorio, piuttosto che chiuderci nella bolla confortevole delle nostre idee".

Cosa intende per forza creativa?

"Lavorando su scala locale la prossimità premia sempre: cercare la base premia, rafforza i legami con i quartieri, con il tessuto associativo. Le primarie di partito servono a far emergere un leader da proporre alla coalizione. Ma ogni candidato, nel proporsi, deve mettere insieme un programma embrionale in cui rivela la propria capacità e adeguatezza nel contesto attuale".

In che senso?

"Nel mettere a fuoco soluzioni, necessariamente, i candidati alle primarie di partito dimostrano di saper leggere il fabbisogno espresso dai cittadini. A fronte di risorse limitate, non è banale saper individuare le priorità".

Su cosa punterebbe lei?

"Su sociale, servizi educativi e sanitario perché sono quello di cui la gente ha bisogno. Viviamo in una società fortemente individualizzata e segnata dalla precarietà: dobbiamo dare certezze. La nostra deve continuare ad essere la città che non lascia indietro nessuno".

C’è una nota critica nella sua risposta…

"Abbiamo una grande occasione con Pesaro capitale della cultura. Secondo me oltre a questo, però, occorre rinforzare le altre tematiche che ho detto. E’ vero che sono trattate, ma essendo centrali devono essere meglio valorizzate".

Tempi: il voto sarà il 9 giugno e a Pesaro non si muove paglia. Non crede che siate in ritardo?

"Pesaro è in ritardo, è vero. Lo è rispetto a Urbino e a Fano. La questione del terzo mandato ha rallentato i ragionamenti. Ma ora invito il segretario comunale a procedere: convochi il tavolo dei saggi. Spero che si decida per le primarie di partito".

Se così non fosse?

"Non farei polemica, non è nel mio stile. Mi aspetto comunque che si faccia sintesi sulla proposta politica. E’ ora".