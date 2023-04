Pd: sit-in di protesta "La Regione riattivi la guardia medica"

Il Pd di Gabicce Mare organizza un sit-in di protesta, venerdì, alle ore 9, nella sede del distretto sanitario di via Berlinguer, per sollecitare la Regione Marche al ripristino del servizio di guardia medica e stazionamento fisso di un’ambulanza.

"Dopo il sit organizzato a luglio 2022 non è cambiato nulla – scrive il partito –. Questa mobilitazione vuole ribadire ancora una volta l’importanza delle guardie mediche per i cittadini – spiega Carmelo Caico, segretario del Pd di Gabicce Mare –. Non è ammissibile che la nostra città rimangano priva di un servizio essenziale, considerata l’elevata affluenza turistica dei mesi estivi. Venerdì mattina ci ritroveremo per manifestare contro le chiusure e i continui tagli alla sanità del nostro territorio".