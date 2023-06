Pd: summit per il segretario E le civiche accendono i motori

Il centrosinistra in movimento: da una parte il Pd che deve nominare il nuovo segretario, dall’altra le liste civiche del sindaco alla ricerca di una nuova identità con la scadenza, a giugno 2024, del mandato di Massimo Seri. Per risolvere le tensioni interne al Pd Fano, che vanno avanti ormai da alcuni anni, sono scese in campo la segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi e quella provinciale Rosetta Fulvi che ieri mattina hanno incontrato le delegazioni di Idem, che ha vinto il congresso, e di Futuro Democratico (l’area minoritaria). Durante l’incontro si è parlato non solo di chi dovrà prendere in mano il partito dopo la morte di Tommaso Della Dora, ma di rientrare nel dibattito politico (l’assenza del Pd Fano di fatto condiziona tutto il centrosinistra) e di di superare le divisioni interne, anche nella percezione dei cittadini. All’incontro erano presenti per Idem Renato Claudio Minardi, la capogruppo consiliare Agnese Giacomoni, Giorgio Gambelli (membro del direttivo) gli assessori Dimitri Tinti e Sara Cucchiarini. A rappresentare Futuro democratico c’erano: Graziano Cini, Riccardo Tonti Bandini, il vice sindaco Cristian Fanesi e i consiglieri comunali Enrico Nicolelli e Enrico Fumante.

Ripartono anche le liste civiche Noi Città, Insieme è Meglio e Noi Giovani: il primo incontro si è tenuto a metà della scorsa settimana con la partecipazione di una trentina di persone. A guidare la nuova fase saranno gli assessori Barbara Brunori e Etienn Lucarelli, presente alla serata anche il sindaco Massimo Seri. "L’incontro – commentano Brunori e Lucarelli – è stato un successo di presenze che testimonia il fermento e l’energia del mondo civico nella città. Un mondo che merita di essere rappresentato da una candidatura a sindaco, ma che prima deve creare un’organizzazione, lavorare sulle necessità, inquadrando successivamente la figura ideale che sarà in grado di sintetizzare queste peculiarità".

an. mar.