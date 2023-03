"Pd, troppe polemiche e rancori". Lo sfogo di Michela Bellomaria

Che il Pd marchigiano fosse spaccato a metà era cosa nota da alcuni anni e che su questa spaccatura hanno giocato in tanti è altrettanto scontato. Ma l’aver messo in campo una nuova generazione politica pareva la scelta più giusta per cambiare le cose. Il risultato con una differenza limitata a favore della neo segretaria Chantal Bomprezzi non ha aiutato il cambiamento. Tanto che la candidata alternativa, Michela Bellomaria (foto) si presenta così all’assemblea regionale convocata sabato prossimo: "Spero si arrivi all’assemblea con un quadro complessivo: Bomprezzi segretaria ma quasi la metà degli elettori ha votato per me". Forse è mancato un riconoscimento sul voto? Non lo sappiamo ma il partito non perde le sue abitudini e ricomincia a farsi raccontare nelle divisioni sui ruoli e sulle persone.

"Vedo indiscrezioni sul futuro del capogruppo regionale Mangialardi – aggiunge Bellomaria –, di esponenti che hanno sostenuto Bomprezzi che mi hanno turbata. Ho colto polemiche e rancori che dovrebbero appartenere al passato e che non aiutano il lavoro della segretaria regionale. Siamo in attesa di capire come si potrà collaborare e dare una mano per la ripartenza del nuovo Pd Marche, così come attendo di capire quali siano le modalità e le condizioni migliori per lavorare insieme". Non essendo apparsa sui giornali nessuna dichiarazione di questo tipo, vedremo a cosa si riferisce. Ora toccherà a Chantal Bomprezzi delineare una linea più o meno unitaria. L’idea di partenza sarebbe stata quella di coinvolgere Bellomaria in una presidenza allargata dell’assemblea. Una sorta di vice presidenza che la "squadra" sconfitta non avrebbe accettato. Così come a livello pesarese non è stato accettato il festeggiamento della sezione di Montecalvo in Foglia sui risultati delle primarie. Festeggiamento per Chantal previsto per il 17 marzo e annunciato con un volantino che è stato al centro di una polemica riunione della segreteria provinciale del Pd.