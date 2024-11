Pd: un’altra sezione aperta a Vallefoglia: "Gran bella festa"

In molti hanno partecipato, venerdì, all’apertura della seconda sezione Pd a Vallefoglia, in via della Libertà (Bottega). "Siamo soddisfatti del mare di gente che ha invaso la sezione – ha detto il segretario comunale Gianluca Vichi – dove si respirava un clima di entusiasmo. Grazie a chi ha lavorato per la riuscita dell’iniziativa, a partire dalla consigliera comunale Paola Tasini". C’erano anche l’europarlamentare Matteo Ricci, il sindaco Ucchielli, la consigliera regionale Micaela Vitri e Manuela Ciaruffoli, in rappresentanza della segreteria regionale e provinciale.