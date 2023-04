Pd, Viva Urbino e associazioni contro le esternazioni di La Russa

Pd e Viva Urbino chiamano sindaco e Giunta comunale a condannare le affermazioni di Ignazio La Russa sull’attentato di via Rasella del 1944 e a chiederne le dimissioni, presentando un ordine del giorno in Consiglio comunale, sottoscritto anche da CUT, Art. 1, M5S e Anpi Urbino. A inizio aprile, il presidente del Senato aveva dichiarato che tale azione "non fu una pagina nobilissima della Resistenza", aggiungendo che "quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti delle SS, ma una banda di semipensionati, una banda musicale". I gruppi che hanno sottoscritto l’ordine del giorno definiscono quell’affermazione "un chiaro tentativo di revisionismo, screditando l’azione dei partigiani" e "un’azione volta a denigrare il ruolo e il valore dei partigiani e della Resistenza". Se approvato, esso impegnerà l’amministrazione a condannare "le parole e l’atteggiamento del presidente del Senato" e a "chiederne le dimissioni dalla carica". Inoltre, si chiederebbe loro "di coltivare: la memoria dell’antifascismo, della Shoah, della persecuzione degli ebrei e di tutte le altre persone discriminate; la lotta contro tutti i totalitarismi, contro i crimini compiuti nelle guerre coloniali e contro le leggi razziali, collaborando con le associazioni per tutelare e valorizzare la memoria della Resistenza, aiutando la ricerca storica, lo studio della storia contemporanea, l’educazione alla cittadinanza nelle scuole e a rendere vivi e presenti i valori e i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto tra gli uomini".

n. p.